Trends Gazelles de la Province de Luxembourg 2020: compte-rendu en images

Elodie de Sélys a accueilli les convives, a donné la parole à Monsieur Bernard Moinet, Député provincial à l'Economie avant de présenter en quelques questions-réponses Monsieur Christophe Hay, rédacteur en chef Entreprendre aujourd'hui, CCI du Luxembourg belge.

A ensuite suivi un échange entre Christophe Hay, rédacteur en chef Entreprendre aujourd'hui, CCI du Luxembourg belge, et Messieurs Michel Boreux, Administrateur délégué de l'Auberge de la Ferme et Arnaud Boreux, jeune brasseur et entrepreneur.

La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2020 pour la Province de Luxembourg:

Gazelles Luxembourg 2020 "Petites entreprises" - Scidus, une reprise innovante

Gazelles Luxembourg 2020 "Moyennes entreprises" - Roberty, succès familial

Gazelles Luxembourg 2020 "Grandes entreprises" - Pierret Project, stratégie payante

Trois Gazelles épinglées: Jaguar-Thiry, Quartier Latin et Construction Depierreux Olivier

Cette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCI du Luxembourg belge et de la Province de Luxembourg et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.







