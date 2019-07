La chaîne néerlandaise de supermarchés Jumbo, sponsor principal de l'équipe de Wout Van Aert qui crève actuellement l'écran au Tour de France, a enregistré une forte croissance de ses ventes au premier semestre. L'enseigne ouvrira ses trois premiers magasins en Flandre d'ici la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires, porté par l'ouverture ou la reprise de 44 points de vente, a bondi de 16,5%. La chaîne atteint désormais une part de marché historique de 21,6% aux Pays-Bas. D'ici la fin de l'année, elle s'attaquera à la Belgique avec trois magasins proches de la frontière, à Rijkevorsel, Pelt et Lanaken. Entre 12 et 15 succursales devraient rejoindre ce trio en 2020. Jumbo voit à terme un potentiel d'une centaine de points de vente chez son voisin d'Outre-Moerdijk. La marque a largement renforcé sa visibilité internationale depuis le départ du Tour de France à Bruxelles il y a une dizaine de jours. L'équipe dont elle est le sponsor principal a ainsi pris le maillot jaune dès la première étape, avant de s'imposer dans le contre-la-montre du lendemain puis de récidiver quelques jours plus tard avec son sprinteur maison Dylan Groenewegen. Lundi, elle a décroché un quatrième succès grâce à Wout Van Aert, actuellement le coureur le plus populaire en Flandre.