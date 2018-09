Thomas Cook plonge de 23% à la Bourse de Londres après un avertissement sur résultat

Le voyagiste britannique Thomas Cook s'effondrait de plus de 20% lundi matin à la Bourse de Londres, après avoir prévenu que ses résultats annuels seraient plus bas que prévu à cause de la récente vague de chaleur en Europe. Le titre du groupe, coté sur l'indice élargi FTSE-250, perdait exactement 23,38% à 59,65 pence une heure après l'ouverture.