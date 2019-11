La filiale allemande insolvable du groupe britannique en faillite Thomas Cook annule les voyages réservés pour 2020, totalement ou partiellement payés. Les passagers concernés ne seront vraisemblablement pas remboursés totalement.

A partir du 1er janvier 2020, les clients ne pourront plus voyager en raison de l'insolvabilité de la filiale. Les voyages étaient déjà suspendus jusque fin 2019. Les annulations concernent des voyages réservés auprès des tour-opérateurs Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Oeger Tours, Bucher Reisen et Air Marin, de même que les voyages réservés via Thomas Cook International. Environ 660.000 personnes avaient réservé des voyages jusque fin septembre 2020. La filiale allemande, Thomas Cook GmbH a demandé la protection contre ses créanciers fin septembre dernier, après l'annonce de la faillite de la maison-mère britannique.