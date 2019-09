Le producteur de couches Ontex doit faire face à une hausse des prix des matières premières, des fluctuations des cours de change et une concurrence intense. Et les investisseurs ne voient pas d'un bon oeil cette conjonction de vents contraires. Mais Thierry Navarre, le "chief transformation officer" du groupe alostois, en est persuadé : son entreprise va résister à la tempête.

Pour renouer avec la croissance, Ontex a hissé la grand-voile. L'an dernier, le chiffre d'affaires s'était contracté de 1,8% à 2,29 milliards d'euros. Et sur les six premiers de l'année, la multinationale cotée en Bourse qui vend des couches pour bébés, des produits pour l'incontinence et des produits d'hygiène féminine a enregistré une nouvelle baisse du chiffre d'affaires comparable de 1,3%. Pour le CEO Charles Bouaziz, la mission est claire : " Enregistrer une croissance plus rapide que le marché, améliorer la rentabilité et générer davantage de cash. " Transform2Grow (T2G), le plan de transformation annoncé en mai, doit inverser la tendance. Mais il n'a pas convaincu les analystes et les investisseurs.

...