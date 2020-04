Spécialisée dans le développement de kits de dépistage des maladies du système immunitaire chez l'enfant et l'adulte, Zentech a mis au point un test sérologique permettant de détecter, en 10 à 15 minutes, la présence d'anticorps pour lutter contre le Covid-19.

Début avril, elle a mis 500 de ses tests à disposition du CHU de Liège pour évaluation et validation en milieu hospitalier. Les conclusions de l'établissement universitaire se sont révélées très positives, notamment en comparaison avec d'autres tests similaires et suite à leur utilisation sur le terrain en Chine. Dans la foulée, le 16 avril, la biotech liégeoise a obtenu l'homologation officielle de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) et a conclu un contrat avec le gouvernement. Elle a lancé la production et espère atteindre un volume de production d'un million de tests par mois d'ici quatre semaines. Zentech a pour objectif d'en produire 5 millions. Voire plus si cela s'avère nécessaire. Le cabinet du ministre De Backer s'attend à une première livraison aux alentours du 27 avril. Ces tests devraient faire partie de la stratégie de déconfinement du gouvernement.