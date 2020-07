Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla est devenu mercredi, en cours de séance à Wall Street, l'entreprise du secteur automobile mondial la plus chère en Bourse, dépassant le japonais Toyota.

Selon l'agence Bloomberg, la valeur boursière de Tesla a atteint 207,2 milliards de dollars sur la place new-yorkaise, surpassant les 201,9 milliards de dollars de Toyota.

Plusieurs commentateurs avaient indiqué dès le mois de juin que Tesla s'était hissée au premier rang boursier parmi les constructeurs de voitures. Elon Musk, le fantasque patron de l'entreprise, avait même "aimé" un tweet le félicitant pour cette prouesse.

Ce décalage dans le temps tient aux méthodes de calcul de la capitalisation boursière d'une entreprise, qui correspond au nombre d'actions en circulation multiplié par la valeur du titre à un moment donné.

A l'instar d'autres groupes japonais, Toyota a stocké ces dernières années un grand nombre d'actions, destinées à des programmes de rachat. Ces titres ne sont pas toujours pris en compte pour chiffrer la valeur boursière de l'entreprise.

En ne les incluant pas dans le calcul, il est donc possible de considérer que Tesla a dépassé Toyota en Bourse dès le 10 juin.

Quoi qu'il en soit, le constructeur continue d'impressionner Wall Street alors même que les voitures électriques ne représentent qu'une portion infime du marché automobile.

Mais celles-ci sont considérées comme l'avenir du secteur par de nombreux investisseurs et spécialistes.

Le titre de Tesla montait d'ailleurs de plus de 4% à la mi-séance sur la place new-yorkaise.

