La performance de Tesla, qui plane au-dessus des 100 milliards de dollars de valorisation, ne sourit pas à tout le monde. Ceux qui ont parié le titre à la baisse, les shorters, souffrent.

Selon le Financial Times, ils auraient perdu 5,8 milliards de dollars. Pas de quoi navrer Elon Musk, le CEO de Tesla, qui avait envisagé un temps de retirer l'entreprise de la Bourse pour que le titre ne subisse plus les assauts de ces investisseurs. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Tesla (qui a livré 367.700 autos l'an passé) affiche une valorisation supérieure à celle du groupe Volkswagen (qui a livré, lui, 10,9 millions de véhicules), malgré une perte nette de 775 millions de dollars en 2019. Tesla profite d'une série de bonnes nouvelles, comme un chiffre de vente meilleur qu'anticipé par les analystes (7,4 milliards de dollars contre 7 milliards) au quatrième trimestre, l'ouverture de l'usine de Shanghai, l'annonce d'une usine à Berlin, le lancement de la production du Model Y (un SUV dérivé du Model 3) en avance sur le calendrier, une montée en puissance de la production plus stable qu'il y a un an et moins de polémiques. Le cours de l'action, qui dépassait les 650 dollars ce lundi 3 février, constitue une valorisation de start-up, nourrie par la conviction que Tesla est en route pour dégager une forte rentabilité et gardera un avantage concurrentiel déterminant face aux constructeurs établis. Sans que des données certaines n'étayent toutefois ce prix. Cela explique l'écart entre le cours de l'action et les calculs des analystes. JP Morgan n'a ainsi remonté le cours-cible de Tesla pour décembre 2020 que de 240 à 260 dollars. D'autres (les shorters notamment) pensent que Telsa pourrait souffrir de la concurrence d'une série de nouveaux modèles produits par Volkswagen, Skoda, Polestar (Volvo), Mini, Peugeot et d'autres, susceptibles de freiner la course en tête du Model 3.