En Bourse, les valeurs "vegan" flambent alors qu'elles sont encore en perte. La faute à la spéculation! Les investisseurs pensent que nous allons tous succomber à la mode des faux steak hachés...

En Bourse, l'euphorie dont je vous parle depuis quelques jours ne semble pas prête de s'arrêter, du moins sur certains segments de cette Bourse. Une partie de cette euphorie est alimentée par des sociétés nouvellement cotées en Bourse et qui font fantasmer les investisseurs. C'est le cas de Slack, une messagerie d'entreprises qui vient d'être introduite en Bourse alors qu'elle affiche 140 millions de pertes. Mais, le premier jour de cotation, son cours de Bourse est monté en flèche de 60% et elle est déjà valorisée 20 milliards de dollars. Comprenne qui pourra...

C'est aussi le cas, par exemple, de Beyond Meat, une société spécialisée dans la fabrication de steaks végétaux dont le goût imite celui de la viande grillée. Cette société qu'on pourrait appeler la "reine du faux steak haché" a vu son titre flamber en Bourse. Crée en 2009 (elle a donc à peine 10 ans), Beyond Meat bien qu'étant encore en perte vaut déjà plus de 10 milliards de dollars en Bourse de New York. Il est vrai aussi que ce marché des produits alimentaires à base de protéines végétales fait rêver et semble avoir un bel avenir devant lui.

Les substituts de viande plaisent à une certaine clientèle dans les pays occidentaux. C'est même un marché qui pourrait croître de 1000 % au cours des 10 prochaines années, selon la banque britannique Barclays, pour la simple raison qu'en Occident, nous sommes de plus en plus nombreux à nous préoccuper du changement climatique et du bien-être des animaux. Dans l'intérêt porté par les investisseurs aux actions Beyond Meat, il y a aussi le fait que parmi les premiers investisseurs de cette société, on retrouve des gens célèbres comme Bill Gates, le fondateur de Microsoft ou l'acteur Leonardo Di Caprio. Il y a aussi un peu de spéculation autour des actions liées à la mode vegan, au point que certains spécialistes pensent que cette euphorie pour les sociétés, qui fabriquent des substituts de viande, est comparable à l'euphorie qui a saisi le marché des crypto-monnaies ou l'engouement pour les actions dites cannabis, je parle évidemment du cannabis thérapeutique.

Dans le cas de l'action Beyond Meat, qui a grimpé à un moment donné de 600% en quelques mois, alors que je rappelle que cette société ne gagne pas encore d'argent, ce qui a motivé et motive encore les spéculateurs, c'est qu'ils espèrent qu'un acteur important, comme Nestlé ou McDonald's par exemple, signe un accord de collaboration avec cette société. Ils y croient d'autant plus que le patron de McDonalds est entré au capital de Beyond Meat. Les plus pessimistes disent qu'il faut rester prudent, car ces alternatives végétales sont un produit de niche destinés à une clientèle aisée et uniquement dans les pays développés. Selon eux, il faudrait consommer ces faux steaks hachés avec beaucoup de modération.

Mais la Bourse, pour le moment, n'entend pas le message... Avec des taux d'intérêt qui sont à 0%, elle est attirée en ce moment uniquement par ce qui brille, à savoir, l'or. Ou par ce qui fait saliver, - à savoir, les faux steaks hachés!