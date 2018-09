Stéphane Richard : "On fera ce qu'il faut pour entrer sur le marché du fixe en Belgique"

Sur l'autoroute E40 en direction de Liège, deux vans aux vitres teintées se suivent à vive allure. Dans le premier, le grand patron du groupe Orange, Stéphane Richard, tient une réunion avec son directeur belge, Michaël Trabbia. Ils se rendent au Cercle de Wallonie pour une prise de parole exceptionnelle et une démonstration de la technologie 5G... Et l'agenda du patron du CAC 40 est surchargé. Nous sommes installés, nous, dans le second véhicule en compagnie de son responsable de sécurité personnel et du porte-parole belge de l'opérateur. C'est à hauteur de Louvain que les deux véhicules s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour procéder à un échange : Stéphane Richard qui dirige un groupe de plus de 150.000 personnes a, en effet, accepté d'accorder une interview à Trends-Tendances... qui durera le temps du trajet entre Louvain et Liège. Soit 49 minutes, pas une de plus.

