" Spéculoos " propose de faire escale en découvrant au fil de ses pages des endroits et des rencontres inspirantes. Un " mook " déco et lifestyle qui, à chaque publication, fait le pari d'être encore à flot pour le prochain numéro.

Inspirée par plusieurs titres anglosaxons, canadiens et français, comme Kinfolk, Cereal, 3 fois par jour, ou Toc toc toc, Géraldine Dardenne souhaite transposer en Belgique ce type de mook déco et lifestyle, publication à mi-chemin entre le livre et le magazine. Elle évoque cette idée à Marina Evaristo, coach au Centre d'entreprises et d'innovation (CEI Louvain) et également coworking manager au Louvain Coworking Space à Louvain-la-Neuve. " Elle m'a encouragée à le lancer ", se souvient Géraldine Dardenne. En avril 2018, après plus d'un an de travail, le premier exemplaire de Spéculoos sort de presse.

...