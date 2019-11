Solvay s'installe toujours plus en Chine

Le groupe Solvay n'a pas attendu la mission économique princière pour s'implanter en Chine. Il a fêté ce mercredi, son 40e anniversaire dans l'Empire du Milieu, et a lancé - ou plus exactement la princesse Astrid et Pascal Smet - les travaux de construction de son "nouveau centre" de R&D.

© belgaimage