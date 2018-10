Skills At Click, une plateforme pour faire jouer la concurrence entre consultants

La consultance est aujourd'hui un secteur qui s'invite partout. Quelques recherches sur Internet suffisent pour se rendre compte à quel point cette activité est désormais répandue. Un développement tel qu'il n'est d'ailleurs pas simple de s'y retrouver parmi toutes les offres. Pour y voir un peu plus clair dans cette jungle d'experts, Thibaut Ladry et Evelyne De Saedeleer ont développé Skills At Click, une plateforme de mise en relation entre clients et consultants en management. " C'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis...