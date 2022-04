SD Worx investit dans Huapii

Nous vous en parlions il y a un an: LienHuapii est une plateforme digitale qui agit comme un LinkedIn d'entreprise/Lien, un lieu de rencontres et d'échanges des employés, un outil de feed-back et un formidable moyen pour gérer les carrières, les compétences et les performances.

© pg

Créée initialement au sein de Solvay sous le nom de YOU, elle connaissait une existence indépendante depuis la fin 2019.

La semaine dernière, Huapii a rejoint la galaxie de SD Worx. Le leader belge des services RH a en effet pris une participation majoritaire dans la start-up. Une opération mutuellement bénéfique. SD Worx, qui vise le leadership européen, ajoute une touche très innovante à sa (grande) palette de services, notamment en termes de gestion de talents. Quant à Huapii, il a trouvé le partenaire qui va lui permettre de se développer à l'international (les Pays-Bas, les pays scandinaves, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont ses premières cibles) et de continuer à affiner une plateforme qui, chez nous, a déjà séduit Telenet, DPG Media ou Accent Jobs.