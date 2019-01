Samsung veut se débarasser des emballages en plastique, mais comment?

Le plastique et Samsung, c'est presque terminé. Le géant sud-coréen a annoncé la mise en place progressive cette année de mesures pour rendre ses produits plus respectueux de l'environnement, et ce dans le cadre de sa nouvelle politique globale. Ces mesures concernent tant les smartphones et les tablettes que les appareils électroménagers. Précisions.

Les emballages de plastique thermoformé qui enveloppent les smartphones et les tablettes vont être remplacés par des matériaux plus respectueux de l'environnement, notamment par du plastique recyclé/bio, annonce Samsung.

Le groupe va également faire des efforts en ce qui concerne l'électroménager. Les plastiques utilisés pour protéger les téléviseurs, les machines à laver ou encore des frigos seront remplacés aussi par des bioplastiques provenant de combustibles non fossiles comme de l'amidon ou du sucre de canne.

En ce qui concerne le papier produit pour l'impression des manuels d'utilisation, le groupe explique qu'il utilisera uniquement un papier certifié par des agences environnementales.

Comment cela va-t-il se mettre en place ? Pour réinventer l'emballage de ses produits, le groupe a formé un groupe de travail comprenant la conception et le développement, les achats, le marketing et le contrôle de qualité pour développer des idées d'emballages innovantes.

"Le groupe s'investit dans les problèmes environnementaux de notre société, tels que l'épuisement des ressources naturelles et les déchets plastiques. Nous allons adopter des matériaux plus respectueux de l'environnement même si cela implique une augmentation des coûts.", explique Gyeong-bin Jeon, un responsable de la "satisfaction de la clientèle" du groupe.

Alors, prise de conscience écologique sincère du géant de l'électronique ou stratégie de "greenwashing" à grande échelle ?