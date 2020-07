Ryanair aide les clients dont des sites de réservation tiers bloquent le remboursement

Ryanair va venir en aide aux clients dont le remboursement a été bloqué par des sites de réservation de voyages en ligne tiers, "non autorisés", comme Last Minute.com, annonce vendredi la compagnie à bas coûts irlandaise. Elle a en effet lancé une procédure spécifique de "vérification client" et des instructions en vidéo à leur attention.