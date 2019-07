En cette période de soldes, les ventes dans les chaînes de vêtements ont augmenté de plus de 5% par rapport à l'année dernière et les ventes en ligne ont même bondi de 22% a annoncé mercredi Comeos.

Selon la fédération du commerce et des services, ce sont principalement les articles d'été tels que les robes, les accessoires de voyage et les t-shirts, qui ont eu le plus de succès, mais les vêtements de la nouvelle collection se sont déjà bien vendus aussi.

La vague de chaleur a clairement profité aux achats en ligne.