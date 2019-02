Rotterdam veut attirer les très grands yachts

Il est prévu de construire des embarcadères flottants, une promenade, un terminal, et éventuellement une piscine flottante. D'après les plans, le Rijnhaven serait en mesure d'accueillir quarante à cinquante très grands yachts. Les coûts des travaux sont estimés à 12 millions d'euros. Le projet d'une marina pour "superyachts" à Rotterdam sommeille depuis un certain temps déjà. Cette fois, les autorités communales se sont emparées du dossier et le chantier pourrait aboutir.