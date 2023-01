Rika Coppens, la CEO du prestataire de services en ressources humaines House of HR, a été élue Manager de l'Année 2022 par nos confrères du magazine Trends.

Rika Coppens est la lauréate de la 38 ème édition du prix du Manager de l'Année côté néerlandophone. Elle succède au CEO d'Elia, Chris Peeters. Nominée pour la deuxième fois, elle a été choisie par un jury indépendant et par les lecteurs de Trends Magazine.

Rika Coppens (49 ans) a fait des études d'ingénieur commercial (KU Leuven) et a d'abord rejoint PriceWaterhouseCoopers en tant qu'audit manager avant de mener une carrière de directeur financier dans diverses entreprises.

Conny Vandendriessche, la fondatrice de House of HR, avait fait entrer Rika Coppens au conseil d'administration dès 2016. Invitée ensuite à prendre la tête de l'entreprise, Rika Coppens a oeuvré à l'intégration du spécialiste du travail intérimaire Accent.

En tant que PDG, Rika Coppens renvoie une vision positive autour du travail et des carrières.

"Il n'y a pas de meilleur travail au monde que de donner du travail aux gens", déclare-elle à nos confrères de Trends. "Je ne peux pas croire qu'il n'existe pas une seule personne à qui House of HR ne peut pas trouver un emploi.Je suis une missionnaire du travail. Le travail est un véritable facteur d'intégration ; il est gage de prospérité, et assure le bien-être de la famille."

House of HR, avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2021, est devenu un acteur européen de premier plan sous la direction de Rika Coppens. Depuis 2017, l'entreprise connaît une croissance organique de 8 % par an. C'est jusqu'à 5% de plus que les autres acteurs similaires du secteur.

Les autres nominés étaient Bart Van Malderen (Drylock Technologies), Gert Bervoets (H. Essers), Pieter Janssens (iO) et Luc Vandenbulcke (Deme). Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé les gagnantes. "Les femmes au pouvoir", a-t-il ajouté lors de la cérémonie organisée à Brussels Expo.

Côté francophone, c'est en effet une dirigeante qui a été élue également. La CEO du groupe Ziegler, Diane Govaerts a été élue Manager de l'Année 2022.

