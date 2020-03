Les habitants de la ville chinoise de Wuhan (centre), où le nouveau coronavirus a été identifié en décembre, sont autorisés à reprendre le travail et les transports publics redémarrent après deux mois de confinement.

Cette levée de restrictions intervient au moment où le ministère de la Santé n'a annoncé lundi aucun nouveau cas de contamination pour le cinquième jour consécutif dans cette métropole de 11 millions d'âmes berceau de l'actuelle pandémie.

Il a cependant fait état de 39 cas importés supplémentaires dans l'ensemble de la Chine.

Les habitants de Wuhan considérés comme étant en bonne santé peuvent dorénavant se déplacer dans l'enceinte de la ville et prendre le bus ou le métro sur présentation de leur carte d'identité, ont expliqué les autorités.

Ils peuvent également retourner sur leur lieu de travail s'ils disposent d'un permis délivré par leur employeur.

Enfin, ils sont même autorisés à quitter Wuhan pour se rendre dans d'autres parties de la province environnante du Hubei s'ils sont testés négatifs au Covid-19 et sont porteurs d'un certificat médical.

La propagation du coronavirus dans cette métropole a entraîné le 23 janvier sa mise en quarantaine. La quasi-totalité des autres villes du Hubei ont suivi peu après.

La population avait interdiction de sortir des limites de la commune de résidence.

Si le ministère de la Santé a encore annoncé lundi neuf décès supplémentaires en Chine (tous à Wuhan), le nombre des nouvelles contaminations quotidiennes a plongé ces dernières semaines.

Ce sont désormais principalement des cas de personnes arrivées de l'étranger qui posent problème : 507 ont déjà été signalés.

Sur les 39 nouveaux cas importés enregistrés lundi, 10 se trouvent à Shanghai et 10 autres à Pékin.

Pour éviter que ce phénomène ne relance une épidémie largement endiguée en Chine, les autorités imposent maintenant une quarantaine de 14 jours à toute personne arrivant sur le sol chinois.

Et depuis ce lundi, tous les vols internationaux à destination de Pékin sont déroutés vers d'autres aéroports chinois où des contrôles sanitaires renforcés sont en place. Seuls les passagers testés négatifs peuvent ensuite rejoindre la capitale.

Avec un total de 81.093 cas et 3.270 décès officiellement recensés, la Chine est aujourd'hui le deuxième pays le plus endeuillé du monde par le nouveau coronavirus après l'Italie.

