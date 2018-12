Recticel vend sa participation dans sa co-entreprise Proseat en deux étapes

La nouvelle co-entreprise liant Sekisui (75 %) et Recticel (25 %) permettra à Proseat de consolider sa position de leader en tant que principal fabricant européen et indépendant de coussins de sièges en mousse moulée pour l'industrie automobile et d'étendre sa clientèle ainsi que son portefeuille de produits, indique Recticel dans un communiqué.

L'accord entre Recticel et Sekisui comporte une option d'achat permettant à Sekisui Plastics Co. Ltd. d'exercer à partir de 2019 son droit d'acquisition des 25% restants des parts de Recticel dans Proseat ; et une option de vente permettant à Recticel de vendre à partir de 2022 ses 25% restants dans Proseat à Sekisui.

"Nous sommes satisfaits de l'ensemble de la transaction, qui permet à Recticel de franchir une étape importante dans sa stratégie et de se recentrer sur ses activités clés. Recticel est également enchantée d'accueillir Sekisui comme actionnaire majoritaire de Proseat, d'autant plus que Sekisui offre des complémentarités évidentes à Proseat en termes de clientèle et de portefeuille de produits", commente le CEO de Recticel, Olivier Chapelle.

Les deux transactions (Recticel/Woodbridge et Recticel/Sekisui Plastics Co. Ltd) devraient être clôturées dans le courant du premier trimestre 2019.