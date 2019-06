Record de financement pour les start-ups belges en informatique et biotechnologie

Un nouveau record de financement pour les start-ups belges actives dans les secteurs informatique et biotechnologique a été enregistré. Ces entreprises technologiques belges non cotées ont levé, au premier semestre de cette année, près d'un demi-milliard d'euros (491 millions), rapportent De Tijd et L'Echo mercredi.