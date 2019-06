Avec Ready to Grow, deux mamans inventent le frais pour bébé. Bio, local, de saison et zéro plastique, sinon c'est pas marrant.

Des petits pots pour bébé, il y en a des tonnes dans les rayons des supermarchés et des magasins bios. Pourquoi donc lancer une énième gamme ? Et bien, parce que justement, il ne s'agit pas du même produit", explique Caroline de Behault, qui a lancé Ready to Grow avec son associée Estelle Brenez. Les panades traditionnelles, bios ou pas, conditionnées dans des pots en verre ou dans des pochettes sous vide, sont stockées à température ambiante et présentent des dates limites de consommation très lointaines. Pour cela, elles ont été stérilisées ; elles ont subi une chauffe à environ 140° C. Au passage, les ingrédients contenus dans ces panades ont perdu la quasi-totalité de leurs micronutriments.

