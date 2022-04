Quarante des 500 plus grandes fortunes de France, classées par le magazine Challenges, détiennent pour 20 milliards de participations dans des sociétés en Belgique, rapporte L'Echo samedi.

Selon une enquête du journal économique, basée sur une série de documents publics et les derniers bilans publiés, 10 des 100 Français les plus riches détiennent pour 15 milliards d'euros de participations dans des sociétés en Belgique.

Ce chiffre gonfle de 5 milliards d'euros quand on scrute les intérêts des personnes ou des familles classées entre la 100e et la 500e place des plus grandes fortunes de France, souligne l'Echo.

Au total, le quotidien estime que 40 des 500 Français les plus riches détiennent des participations dans des structures belges pour 20 milliards d'euros.

Bernard Arnault en tête

Environ la moitié ont élu domicile en Belgique. Cet attrait pour notre pays fait suite à l'impôt sur la fortune imaginé par l'ancien président français François Hollande. A l'époque, le régime fiscal belge plus attractif et les intérêts notionnels avaient fait le reste.

Le patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault possède, par exemple, des structures qui abritent 7,7 milliards d'euros en Belgique.

Ainsi, explique L'Echo, Bernard Arnault a décidé d'installer une bonne partie de son empire du luxe en Belgique. Trois sociétés - Pilinvest Participations, Pilinvest Investissements et Belholding - situées dans la Blue Tower, le long de l'avenue Louise, détiennent 81% d'Agache, le holding de tête de LVMH, le groupe considéré comme le numéro un mondial du luxe. Ensemble, ces trois sociétés possèdent des fonds propres qui s'élèvent à 3,3 milliards d'euros.

Familles Dassault et Mulliez

En sixième position du classement Challenges, on retrouve la famille Dassault, du nom de ce groupe d'aviation propulsé au-devant de la scène par Serge Dassault. En Belgique, c'est la société Sitam Belgique qui abrite les activités des Dassault, informe L'Echo. Cette structure logée à Etterbeek détient la quasi-totalité des parts du Groupe Industriel Marcel Dassault et affiche 1,2 milliard de fonds propres.

Parmi les autres grandes fortunes présentes, L'Echo cite notamment la familleMulliez, du nom des fondateurs d'Auchan et Décathlon, ou encore Leroy-Merlin, qui ont depuis longtemps jeté leur dévolu sur Estaimpuis, une commune proche de la frontière française.

En onzième position de la liste de Challenges, on trouve encore Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis, le groupe fromager, par ailleurs leader mondial du lait de consommation. Située à Anderlecht, B.S.A. International peut être considérée comme la maison-mère de l'ensemble. Dotée de 2,7 milliards d'euros de fonds propres, elle est dirigée par Emmanuel Besnier, relaie le journal économique.

