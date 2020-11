Ils sont 10 finalistes à concourir pour le prix du Manager de l'Année 2020 de Trends-Tendances. Le Manager de l'Année est une récompense décernée depuis 1985 par notre magazine.

Chaque année, le jury - composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économiques et financiers - se réunit pour désigner les finalistes.

Les critères? Etre depuis au moins deux ans dans une fonction dirigeante (administrateur délégué ou CEO) au sein d'une entreprise et faire preuve de compétences managériales remarquables se traduisant tant dans les performances financières de l'entreprise que dans sa renommée, son climat social et ses perspectives de développement.

Qui succédera donc à Yvan Verougstraete (Medi-Market), vainqueur de l'édition 2019, et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles qu'Albert Frère, Jean Stéphenne, Paul-François Vranken et Jean-Pierre Lutgen?

Pour voter, rendez-vous du 23 novembre au 6 décembre inclus sur le site www.managerdelannee.be. Le nom du lauréat sera dévoilé le 6 janvier 2021.

Chaque année, le jury - composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économiques et financiers - se réunit pour désigner les finalistes. Les critères? Etre depuis au moins deux ans dans une fonction dirigeante (administrateur délégué ou CEO) au sein d'une entreprise et faire preuve de compétences managériales remarquables se traduisant tant dans les performances financières de l'entreprise que dans sa renommée, son climat social et ses perspectives de développement. Qui succédera donc à Yvan Verougstraete (Medi-Market), vainqueur de l'édition 2019, et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles qu'Albert Frère, Jean Stéphenne, Paul-François Vranken et Jean-Pierre Lutgen? Pour voter, rendez-vous du 23 novembre au 6 décembre inclus sur le site www.managerdelannee.be. Le nom du lauréat sera dévoilé le 6 janvier 2021.