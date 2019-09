Qui sera le HR Manager de l'année 2019?

C'est le 26 septembre prochain, dans le cadre de l'Event Lounge à Bruxelles, que sera dévoilé le nom du "HR Manager of the Year" 2019, à l'occasion de la septième édition de cette élection organisée par les magazines "Trends-Tendances" et "Trends".

Quel sera le nom du successeur de Peter Michiels (Elia) au palmarès du HR Manager of the Year ? Les nominés que nous vous présentons dans les pages qui suivent ont été sélectionnés par un jury composé de membres des rédactions des magazines Trends-Tendances et Trends, d'anciens lauréats (Fabrice Enderlin, Sophie Streydio) ainsi que d'une série d'experts en ressources humaines : Bart Lambrechts (Carglass), Fons Leroy (VDAB), Benoît Lison (Amrop), Caroline Mancel (Actiris), Pascale Simon (Heidrick & Struggles) et Luc Wouters (Odgers Berndtson). Parmi les critères pris en compte pour désigner ces candidats figuraient notamment leurs qualités en tant que gestionnaires mais aussi leur vision des ressources humaines. Une vision grâce à laquelle les candidats ont obtenu des résultats probants au sein de leur entreprise tout en ajoutant un plus à la fonction de responsable RH en Belgique (rôle prépondérant, nombre d'employés, visibilité externe, etc.). Septième lauréat Ont été sélectionnés comme nominés pour cette édition 2019 : - Hilde Haems (SD Worx), - Danielle Knott (Carmeuse), - Véronique Michiels (Argenta), - Nico Van Wijk (Infrabel). Lequel de ces finalistes succédera donc au lauréat de l'an dernier, Peter Michiels (chez Elia), à Sophie Streydio (Puratos), à Fabrice Enderlin (UCB), à Koen de Maesschalck (Colruyt), à Isabelle Sonneville (Axa Belgium) et à Sabine Gekiere (McDonald's), première lauréate en 2013 ? Le prix sera décerné le 26 septembre prochain lors d'une soirée de gala à The Event Lounge, à Bruxelles. Le portrait de cet homme ou de cette femme, couronné(e) pour s'être distingué(e) au sein de son entreprise dans le domaine des ressources humaines, sera publié dans notre numéro du 3 octobre. Sera également décerné ce soir-là, sur base d'un live voting, le prix du meilleur HR Pioneer, visant à récompenser une entreprise pour ses efforts en matière de campagne de recrutement externe.