Alors qu'on misait sur les acteurs locaux Orange et Telenet, c'est un lointain fonds de "private equity" qui est en lice pour s'emparer du câblo-opérateur VOO. Un repreneur providentiel?

C'est l'une des dernières surprises dans l'interminable feuilleton Publifin. VOO, le câblo-opérateur actif en Wallonie et dans certaines communes bruxelloises, a lié son destin à Providence Equity Partners, un fonds d'investissement basé sur la côte Est des Etats-Unis. Le deal, révélé par nos confères du journal Le Soir, a été signé en mai dernier par le management de Nethys et son CEO Stéphane Moreau, dans le dos de son actionnaire public Enodia, qui représente la Province de Liège et les communes liégeoises.

...