Qui est "Pret A Manger", le géant britannique de la restauration rapide "de qualité" qui débarque à Bruxelles?

Les amoureux de Londres seront ravis. Prêt A Manger débarque en effet en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Prêt A Manger est une chaine de restauration rapide présente dans 530 points de vente dans 9 pays mais surtout en Grande-Bretagne. Il est impossible de ne pas voir cette enseigne lorsqu'on déambule dans Londres, par exemple. C'est simple, des Prêt A Manger, il y en a partout, à chaque coin de rue.

Cette chaine de restauration rapide est très appréciée par les londoniens car elle se distingue des chaînes de fast food par la qualité et la fraîcheur de ses produits : en gros, vous trouvez chez Prêt A Manger, des soupes, des sandwichs, des wraps, des cafés Latte,... Bref, de la restauration rapide mais avec des recettes préparées sur place et avec une règle d'or : s'il y a des invendus, ils ne restent pas sur l'étagère pour le lendemain, ce qui serait contraire à leur concept de fraîcheur. Non, ces invendus sont livrés à des oeuvres caritatives locales.

Ce concept a séduit une belle clientèle, surtout urbaine, en Grande-Bretagne. Et c'est ce qui explique qu'il y a aujourd'hui 381 magasins rien qu'au Royaume-Uni.

En Belgique, le concept le plus proche, c'est celui d'Exki, et c'est d'ailleurs normal puisque les très dynamiques fondateurs d'Exki reconnaissent s'être inspirés de ce concept.

Prêt A Manger débarque donc bientôt en Belgique, mais de manière encore assez discrète puisqu'il s'agit pour l'heure de deux magasins seulement, l'un à la gare du midi en face des terminaux Eurostar et l'autre à la gare centrale.

Partager Crise ou pas, grève nationale ou pas, le business de la restauration rapide a encore de beaux jours devant lui.

Interrogés par mes confrères de l'Echo pour savoir si l'arrivée d'un concurrent aussi puissant ne les effraie pas, les dirigeants d'Exki se montrent très sereins, ne serait-ce que parce que leur carte est nettement plus large que celle proposée par ce mastodonte londonien.

D'ailleurs, Prêt A Manger a quelques points de vente à Paris près de certains magasins Exki et ils n'en souffrent pas.

En revanche, ce marché du fast food aiguise l'appétit des concurrents. En Belgique, c'est l'arrivée de Burger King et le retour de Kentucky Fried Chicken qui en est la preuve.

Et dans le segment fast food de qualité, outre l'arrivée de Prêt A Manger, il y a d'autres concurrents qui veulent tailler des croupières à Exki comme la chaine Delitraiteur qui a lancé son concept Eat & Go et qui ressemble en beaucoup de point à Exki.

Là aussi, l'actionnaire de Delitraiteur, qui possède à ce jour 36 magasins périurbains en Belgique, a décidé de partir à l'assaut des centres-villes et des gares. La direction de Delitraiteur estime qu'il y a encore une place à prendre à côté de chaînes comme Exki, Point Chaud, Panos ou encore les boulangeries Paul.

Ce qui prouve que crise ou pas, grève nationale ou pas, le business de la restauration rapide a encore de beaux jours devant lui.