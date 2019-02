Qui est Arnaud De Koninck, CEO de Progress Booking et fondateur du Fly Away Festival?

Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, disait l'écrivain Jules Janin. Il faut croire que la botanique aussi à en juger par le parcours d'Arnaud De Koninck. Déjà, passer de l'Ecole Decroly à Bruxelles à la faculté agronomique de Gembloux pour y apprendre la botanique avait des allures de choc culturel. " La pédagogie Decroly ne me convenait pas vraiment, se souvient Arnaud De Koninck. J'avais envie d'une autre approche, de plus de simplicité et d'authenticité et de moins d'artifices. Un autre regard sur la vie. "

...