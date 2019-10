Le gouvernement wallon a cassé les ventes de Voo, Win et Elicio par Nethys. Mais les contrats de cession ne sont pas annulés. Imbroglio juridique garanti.

Dimanche dernier, Elio Di Rupo, le président de l'exécutif régional, et Pierre-Yves Dermagne, le ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, ont cassé la vente par Nethys de trois de ses principaux actifs. Nethys est une filiale à plus de 50% d'une intercommunale (Enodia) et est donc sous tutelle de la Région.

...