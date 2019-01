Quelle est la voiture idéale des Belges?

"Ce qui frappe, c'est que les Belges privilégient clairement une voiture économique et pratique, plutôt qu'une voiture 'clinquante', bourrée de gadgets", analyse Opel Belgique.

La sécurité est très importante à leurs yeux. Six Belges sur dix veulent ainsi que leur nouvelle voiture soit équipée d'une caméra et de capteurs de stationnement à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. 21% veulent même une voiture qui se gare toute seule, selon ce sondage réalisé en août auprès d'un millier de Belges (marge d'erreur de 3,02%).

Près de la moitié des personnes interrogées (47%) veulent en outre un véhicule qui s'arrête automatiquement en cas de situation dangereuse. Enfin, un Belge sur cinq souhaite une voiture qui lit les panneaux de circulation et adapte automatiquement sa vitesse.