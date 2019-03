Quand Kraft Heinz dégringole, AB InBev boit la tasse

Le géant américain de l'agro-alimentaire connaît un épisode cauchemardesque. Kraft Heinz a fait état d'une lourde perte de 12,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018. La cause ? Une dépréciation de 15,4 milliards sur deux de ses marques phares: Kraft et Oscar Mayer (produits carnés). Le chiffre d'affaires du groupe, à 6,89 milliards de dollars, est également inférieur aux prévisions et Kraft Heinz a dû annoncer une baisse d'environ 5% de son dividende trimestriel, à 0,40 dollar par action.