Les premières stations de recharge rapide "high power" ont été inaugurées jeudi sur l'E42/E19 à Thieu, dans les deux sens de circulation. Ces stations permettent de recharger une voiture électrique en seulement 20 minutes.

Les automobilistes peuvent désormais recharger leurs voitures électriques en un minimum de temps dans les stations Q8 à Thieu, dans les deux sens de l'autoroute E42/E19. Vingt minutes seulement sont nécessaires pour faire le plein d'énergie et reprendre la route pour couvrir 300 kilomètres. Quatre véhicules électriques peuvent recharger leurs batteries en même temps et cinq fois plus vite qu'avec les bornes de recharge classiques.

Q8 et Ionity ont, par ailleurs, annoncé jeudi qu'ils construiront au total 16 stations Ionity en Belgique dans le cadre du programme "Connecting Europe Facility" de l'Union européenne. Après la mise en service des huit stations à Thieu, les deux partenaires installeront ainsi huit autres dispositifs sur l'E42 à Froyennes, dans les deux sens de circulation également.

Les stations concernées peuvent être utilisées par toutes les voitures équipées d'une prise du standard européen CCS.