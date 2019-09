Pure Love, des t-shirts "arty" et équitables

La start-up bruxelloise Pure Love se lance dans les t-shirts et les sacs avec une ambition : délivrer un message d'amour. Un dessin reconnaissable imprimé sur des textiles équitables pour sortir l'art de l'atelier et le rendre plus vivant.

© PG/ Rafaella Ribeiro Fotografia

" Tout est dans le nom : Pure Love, à la fois simple et universel ", confie Stefan Legrand, l'artiste du trio d'entrepreneurs à l'origine de Pure Love. La toute jeune entreprise créée en juillet 2019 s'attaque au marché du textile équitable en faisant le pari d'un design minimaliste : un personnage récurrent, tracé d'une ligne unique, vecteur d'un message positif d'amour.

...

