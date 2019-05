Faut-il prolonger le nucléaire ? Certains partis pensent que oui. Le Bureau du Plan a chiffré l'impact de la prolongation de quatre réacteurs à 1,8 milliard d'euros en 2030. Mais attention aux chiffres.

Les centrales nucléaires sont toujours sous le coup de la loi de 2003, qui leur impose de cesser leur activité en 2025. A ce moment, les sept réacteurs belges (Doel 1, 2, 3 et 4 et Tihange 1, 2, 3) auront 40 ans, voire 50 ans pour les plus âgés. A la veille des élections législatives du 26 mai, la décision d'arrêter le nucléaire n'est pas remise en cause par la plupart des partis.

...