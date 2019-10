Le discounter britannique de la mode Primark a ouvert son premier magasin en Belgique il y a 10 ans. Ce chevalier blanc des bas prix, qui ne jure que par les magasins physiques, enregistre une des plus fortes croissances du "retail" mode.

La foule est au rendez-vous ce mardi de septembre dans la rue Neuve à Bruxelles, une des artères commerciales les plus courues du pays. Elle est encore plus dense chez Primark. Si vous êtes de ceux qui pensaient que les magasins physiques étaient condamnés à une mort lente, détrompez-vous. Le segment intermédiaire connaît quelques problèmes de santé et est dans le rouge, certes, mais les chaînes de magasins bon marché comme Primark affichent une santé resplendissante dans notre pays.

...