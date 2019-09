Près de 5 milliards d'euros d'investissements en un an dans le cluster chimique anversois

Le projet d'investissement de l'allemand BASF à Anvers, qui prévoit une enveloppe d'un demi-milliard d'euros et la création d'une centaine d'emplois, représente déjà le quatrième projet d'envergure mondiale en à peine un an dans le cluster chimique anversois, après les investissements de Borealis, Covestro et Ineos, s'est réjouie lundi la fédération sectorielle Essenscia Vlaanderen.

Illustration © GettyImages