L'année passée, la Belgique a atteint un record des cessations d'activité.

En décembre dernier, le fournisseur de données financières Trends Business Information annonçait que nous filions vers un record de 100.000 cessations d'activités en 2022.

...

En décembre dernier, le fournisseur de données financières Trends Business Information annonçait que nous filions vers un record de 100.000 cessations d'activités en 2022. L'information se vérifie: 98.711 entreprises belges ont décidé d'arrêter l'an dernier. Soit une hausse de 20% en cinq ans et de 13% en un an. Cette progression concerne davantage les sociétés unipersonnelles que les personnes morales, ce qui atténue l'impact sur l'emploi. Le nombre de créations d'entreprises reste cependant supérieur à celui des arrêts, frôlant les 128.000 unités. C'est le meilleur chiffre de ces cinq dernières années à l'exception de 2021, année qui devait être celle de la reprise et qui avait incité plus de 133.000 Belges à entreprendre. La différence entre les ouvertures et les fermetures est particulièrement négative dans le commerce de détail (où l'on dépasse pour la première fois les 10.000 cessations) et la restauration, où le nombre d'ouvertures stagne dramatiquement au niveau des années covid. A l'inverse, on constate nettement plus de créations que d'arrêts d'activités dans le secteur de la construction.