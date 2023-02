Son personnage de Purple a concentré les attaques virulentes de la droite américaine qui a accusé M&M's de wokisme et de politisation de ses pubs.

Depuis des années, M&M's utilise dans ses pubs des mascottes colorées humoristiques qui personnifient les cacahuètes enrobées de chocolat. L'an dernier, Mars Wrigley, la maison mère, a entrepris un toilettage de ces mascottes pour introduire de la diversité et de l'inclusion. Après Green et Brown, deux mascottes féminines aux tenues et comportements moins stéréotypés, est arrivé Purple, troisième personnage vu comme un soutien à la communauté LGBTQIA+. Purple a concentré les attaques virulentes de la droite américaine qui a accusé M&M's de wokisme et de politisation de ses pubs.Face à la violente controverse, toutes les mascottes ont été retirées pour laisser la place à des spots plus classiques. Un vrai retrait ou, comme le suggèrent certains, un recul pour mieux sauter?