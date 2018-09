Pourquoi les propos de Jeff Bezos vont à l'encontre des habitudes de beaucoup d'autres patrons

Aujourd'hui, les deux patrons les plus célèbres au monde sont Elon Musk, le patron de Tesla, et Jeff Bezos, le patron d'Amazon.

Le patron de Tesla veut réussir à démocratiser la voiture électrique et non pas la réserver au segment le plus riche de la population. Et l'autre veut être le commerçant le plus important du monde.

Mais si Elon Musk suscite des interrogations sur sa santé mentale y compris auprès de ses plus proches investisseurs, notamment parce qu'il a accordé récemment une interview durant laquelle il fumait un joint et buvait du whisky tout en tenant des propos décousus, à l'inverse, Jeff Bezos est la maîtrise incarnée de soi.

Ce lundi, lorsque ce dernier a pris la parole devant un club d'hommes d'affaires à Washington, toutes les personnes dans la salle s'attendaient à ce qu'il donne le nom de la ville américaine qui aura l'honneur d'accueillir le deuxième siège social d'Amazon.

Il faut dire qu'aux Etats-Unis, toutes les villes se sont battues pour avoir l'honneur d'abriter ce siège social, pour la simple raison que ce siège coûtera 5 milliards de dollars et devrait créer 50.000 emplois!

Mais pas du tout, Jeff Bezos, le patron d'Amazon a préféré parler de lui et de son style de management. C'est comme cela qu'il a affirmé qu'il lui fallait dormir 8 heures par nuit pour bien décider.

Voilà des propos relayés par le Wall Street Journal et qui vont à l'encontre du discours de la plupart des patrons qui bien souvent se vantent de dormir peu.

Cet homme qui pèse aujourd'hui 160 milliards de dollars indique aussi qu'il ne planifie jamais une réunion de haut niveau avant 10 heures du matin.

Il précise aussi qu'aucune décision importante n'est prise après 17 heures car il part du principe qu'à partir de 17 heures, la fatigue commence à affaiblir les esprits et les capacités de réflexion.

Pour le reste, exactement comme d'autres grands patrons américains, il assure que s'il prend trois bonnes décisions par jour, il est déjà très content.

Quant à la Bourse qui a fait de lui l'homme le plus riche de la planète, il affirme qu'il suit son cours de Bourse avec détachement. Quand l'action Amazon prend un gain de 30%, il ne s'estime pas 30% plus intelligent.

Au contraire, il considère qu'il ne faut jamais passer du temps à penser au cours de Bourse du jour. En fait, tous ces propos relayés par le Wall Street Journal démontrent ce que les analystes savent depuis longtemps, à savoir que Bezos a une forme de sagesse et de bon sens que peu de gens ont.

C'est par exemple lui qui affirme qu'il y a une question que personne ne lui pose et qui selon lui est pourtant la plus importante et elle peut se formuler ainsi : qu'est-ce qui dans mon business ne changera pas d'ici 5 ou 10 ans?

Dit comme cela, ça a l'air simple, en réalité, c'est une question difficile. Bien souvent, les consultants nous expliquent pourquoi il faut changer, s'adapter au monde nouveau et ce qui va changer à horizon de 5 ou 10 ans dans notre business, mais c'est une autre paire de manche de savoir ce qui ne va pas changer, ce qui va rester intangible. Comme quoi les affaires, c'est parfois aussi retrouver une forme de sagesse.