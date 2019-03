Pour un flirt au travail, peut-on faire n'importe quoi?

Beaucoup de couples se font et se défont au boulot, et cela ne semble pas poser de problème aux employés et employeurs belges. Mais est-ce pour autant une bonne idée de mélanger travail et plaisir?

Un lieu de travail n'est pas seulement l'endroit où l'on accomplit son job. C'est également un lieu de rencontres. On y côtoie des collègues à longueur de semaine et d'année, on y élabore des projets en équipe, on y partage des joies et des peines, bref, on y crée des relations humaines. Il n'est donc pas surprenant qu'un salarié sur quatre soit déjà tombé amoureux d'un collègue et qu'un sur cinq ait déjà embrassé au boulot (ou plus si affinités), comme le dévoile une étude menée entre 2016 et 2018 par le bureau d'études indépendant iVOX, pour le compte du prestataire de services RH Tempo-Team (*). Cette enquête précise même que près de 15 % des travailleurs ont déjà entretenu une relation (secrète ou non) avec un collègue.

...