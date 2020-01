Le constructeur automobile suédois Volvo a construit en 2019 206.225 voitures dans son usine de Gand, a-t-il annoncé jeudi à l'ouverture du salon de l'auto à Bruxelles. Il y fabrique ses modèles XC40 et V60. Pour la 10e année consécutive, la barre des 200.000 voitures produites a été franchi. En 2018, Volvo en avait fabriqué 200.396.

93% des voitures assemblées à Gand sont ensuite exportées, essentiellement vers d'autres pays européens (75%). 15% des voitures partent vers l'Amérique et 8% vers l'Asie.

L'année dernière, l'usine de Gand s'est concentrée sur l'extension de la capacité de construction du modèle SUV XC40. Le premier hybride XC40 a également été produit dès l'automne et les préparatifs pour l'électrification complète du modèle ont été réalisés.

L'usine gantoise de Volvo a également été la première du groupe à assembler des batteries pour la XC40 entièrement électrique.

La construction de l'usine de production de batteries s'est poursuivie en 2019 et son ouverture est prévue en mars prochain.

La première voiture entièrement électrique sera produite à l'automne 2020, annonce dès lors Volvo. Les travailleurs sont en train d'être formés à cet effet.

Avec plus de 6.500 employés, Volvo Gand est le plus grand employeur industriel de Flandre orientale.

Les chiffres de production de l'autre usine automobile présente en Belgique, Audi Brussels à Forest, ne seront pas connus avant mars.

93% des voitures assemblées à Gand sont ensuite exportées, essentiellement vers d'autres pays européens (75%). 15% des voitures partent vers l'Amérique et 8% vers l'Asie. L'année dernière, l'usine de Gand s'est concentrée sur l'extension de la capacité de construction du modèle SUV XC40. Le premier hybride XC40 a également été produit dès l'automne et les préparatifs pour l'électrification complète du modèle ont été réalisés. L'usine gantoise de Volvo a également été la première du groupe à assembler des batteries pour la XC40 entièrement électrique. La construction de l'usine de production de batteries s'est poursuivie en 2019 et son ouverture est prévue en mars prochain. La première voiture entièrement électrique sera produite à l'automne 2020, annonce dès lors Volvo. Les travailleurs sont en train d'être formés à cet effet. Avec plus de 6.500 employés, Volvo Gand est le plus grand employeur industriel de Flandre orientale. Les chiffres de production de l'autre usine automobile présente en Belgique, Audi Brussels à Forest, ne seront pas connus avant mars.