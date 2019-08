Le Club Med poursuit sa révolution. Auréolé d'un exercice record en 2018, l'exploitant de villages de vacances, propriété du conglomérat chinois Fosun depuis cinq ans, continue de miser sur la montée en gamme de ses hébergements et une internationalisation croissante de sa clientèle. Nous avons rencontré son PDG lors du "relaunch" d'un village quatre tridents à l'île Maurice.

" Nous voulons faire de l'île Maurice une des plus belles destinations mondiales ", déclarait en juin dernier Henri Giscard d'Estaing. Le PDG du Club Med s'exprimait lors de la " ré-inauguration " officielle du village quatre tridents La Pointe aux Canonniers, situé à Grand Baie, au nord de cette île de l'océan Indien. La rénovation et l'extension du complexe touristique de 19 ha (ajout de 108 chambres, d'un spa, d'une piscine familiale, d'un espace zen, etc.), qui fut la première implantation du Club à Maurice en 1973, a coûté 41,8 millions d'euros et cinq mois de travail acharné.

...