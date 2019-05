Gimv a vu son portefeuille de participations dépasser le milliard d'euros sur l'exercice décalé 2018-2019, se félicite jeudi la société d'investissements à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

"En dépit d'un contexte économique volatil et parfois difficile", le bénéfice a augmenté, à 112 millions d'euros (contre 107 millions entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018), et le rendement du portefeuille a dépassé 16%.

Lors de l'exercice qui vient de se clôturer, Gimv a investi 189 millions d'euros, pour près de 250 millions un an plus tôt. L'entreprise a également accumulé 196,2 millions de recettes grâce à ses désinvestissements (371,1 millions en 2017-2018).

La combinaison du rythme d'investissement élevé, de sorties plus limitées et de la plus-value du portefeuille a entraîné une croissance du portefeuille de Gimv de 12,7%, à 1,081 milliard d'euros. Ce montant, un record pour la société anversoise, a doublé en l'espace de dix ans.

Comme lors de l'exercice précédent, Gimv propose un dividende de 2,5 euros brut par action.