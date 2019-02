Plus de 50 vols annulés en raison d'une grève à l'aéroport d'Hambourg

"Il y a 150 collègues en grève pour l'instant", a indiqué une porte-parole de Verdi à l'agence allemande dpa. Il s'agit des travailleurs du shift matinal, ils seront rejoints par leurs collègues de l'après-midi entre midi et 14h00. L'aéroport s'attendait à des retards et annulations de vols en raison de l'arrêt de travail, qui touche la maintenance des avions, le traitement des bagages et les services de bus.

Au total, 58 vols ont été annulés, dont 27 à l'arrivée et 31 au départ, a indiqué une porte-parole de l'aéroport, précisant qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un nombre définitif. Un vol Brussels Airlines depuis Zaventem de 9h25 a été annulé ainsi qu'un vol retour censé se poser sur le tarmac bruxellois à 12h35. Cette grève "d'avertissement" intervient alors que les négociations autour d'une augmentation salariale avec la direction stagnent. Verdi réclame 275 euros supplémentaires par mois pour quelque 1.000 travailleurs des services au sol.