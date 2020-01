Plus de 11.800 entreprises ont fait faillite en 2019 (+10%)

En 2019, 11.817 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, soit 1.103 sociétés ou plus de 10% en plus qu'en 2018, a annoncé lundi la société d'informations commerciales Graydon. L'année 2019 devient ainsi la deuxième année ayant enregistré le plus de faillites.