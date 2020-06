Brussels Airlines prévoit une reprise progressive de ses vols commerciaux le 15 juin alors que TUI relance ses opérations le 20 juin et, plus généralement, début juillet. Au total, plus de 100 destinations différentes seront proposées à Zaventem durant les mois d'été, ont indiqué les autorités aéroportuaires vendredi.

L'aéroport de Bruxelles, la compagnie aérienne Brussels Airlines et le tour-opérateur TUI ont adressé un message visant à rassurer tous les touristes souhaitant voyager par le Brussels Airport cet été: ils pourront le faire en toute sécurité. La compagnie aérienne prévoit une reprise progressive de ses vols commerciaux le 15 juin alors que TUI relance ses opérations le 20 juin et, plus largement, début juillet. Au total, quelque 100 destinations différentes seront proposées à Zaventem durant les mois d'été, ont indiqué les autorités aéroportuaires vendredi.

Les vacances ou autres déplacements iront de pair avec la mise en place de mesures sanitaires importantes, ajoutent-elles. A partir du 15 juin, des contrôles de températures seront effectués sur tous les passagers au départ et à l'arrivée grâce à des caméras thermiques.

Cette mesure combinée au respect de la distance sociale, à l'hygiène des mains et au port d'un masque buccal, permettra de voyager en toute sécurité, insiste le Brussels Airport. Dès leur entrée dans l'aéroport, tous les passagers sont tenus de porter un masque qui couvre le nez et la bouche, à l'exception des enfants de moins de six ans. Cette couverture bucco-nasale sera aussi obligatoire à bord de l'avion.

L'aéroport belge a été en outre choisi comme référence par l'EASA (European Union Aviation Safety Agency) pour l'application des mesures Covid-19 en milieu aéroportuaire.

"Alors que 10 destinations étaient opérationnelles en mai, on dépassera les 100 destinations en juillet", a commenté Arnaud Feist, CEO du Brussels Airport. "Nous avons beaucoup souffert ces trois derniers mois avec une fréquentation presque réduite à néant, mais la reprise commence." L'an dernier, à la période estivale, quelque 200 destinations étaient encore proposées.

M. Feist estime la perte nette frappant la société exploitant le Brussels Airport à 200 millions d'euros cette année. L'entreprise s'efforce d'effectuer des gestes commerciaux à l'égard de ses clients mais doit bien veiller à le faire "de manière non-discriminante". "Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous sommes aussi lourdement touchés."

Encore du chemin avant un retour à la normale

Tant l'aéroport que la compagnie Brussels Airlines prévoient de revenir à 50% de leur activité d'avant-crise d'ici la fin de l'année. Le premier n'entrevoit pas de rétablissement complet avant 2023.

"Le chemin est encore très long avant un retour à la normale", a concédé Dieter Vranckx, CEO de Brussels Airlines. Entre le 15 juin et le 31 août, une soixantaine de destinations seront reliées en Europe, Afrique et aux Etats-Unis. Sur le Vieux Continent, l'accent sera mis sur les nations touristiques que sont l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Un renforcement des connexions "affaires" est prévu en septembre.

TUI entend reprendre son activité le 20 juillet avec un vol vers Dubrovnik en Croatie puis le lendemain vers Faro (Portugal). Cette offre sera considérablement élargie début juillet. Le tour-opérateur a précisé que ses vols au départ des quatre aéroports régionaux du pays reprendraient également en juillet. Les premiers vols depuis Charleroi, vers l'Espagne notamment, auront lieu le 3 juillet et le 17 juillet au départ de Liège. TUI espère retrouver 65 à 70% de sa capacité normale de vols d'ici l'été.

L'offre de Brussels Airlines comme celle de TUI pourrait être modifiée car elle dépend des autorisations délivrées par les autorités locales pour entrer dans ces pays. Les deux compagnies ont confirmé que les réservations avaient bien repris, surtout depuis l'annonce de l'ouverture des frontières.

