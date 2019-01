Plus de 1.500 grévistes présents devant les tours Proximus, une chaîne humaine formée

Ceux qui ont fait le déplacement formaient, mardi matin vers 09h00, une chaîne humaine devant les bâtiments, a observé Belga sur place. La mobilisation se déroule dans le calme. "La mobilisation est importante. Le personnel, très inquiet, veut marquer le coup et montrer à madame Leroy qu'il mérite son respect. La CEO prévoit 1.900 licenciements mais beaucoup de services sont déjà en sous-effectif", indique Laurent Malengreau, secrétaire général CGSP Télécom. Une réunion était prévue avec la direction ce mardi. Mais les syndicats n'iront pas. "Nous allons boycotter cette entrevue", précise M. Malengreau. Les services de Proximus tourneront au ralenti ce mardi en raison de la grève. La plupart des magasins et des call-centers sont fermés, et une grande part des rendez-vous des techniciens chez les clients a été annulée.

L'administratrice déléguée de l'opérateur de télécoms, Dominique Leroy, a annoncé jeudi dernier un "plan de transformation" à trois ans passant par une suppression de 1.900 emplois et l'engagement, en parallèle, de 1.250 personnes. Proximus a notamment justifié ce plan par une demande croissante de ses clients pour de nouveaux services digitaux et de nouveaux types de connectivité, comme l'internet des objets. Le Premier ministre a rappelé lundi que le gouvernement était opposé aux licenciements secs.