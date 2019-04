Des eaux calmes d'un lac à la houle d'une tempête marine. De deux amoureux naufragés dans les eaux glacées de l'océan Atlantique à des matelots pris au piège dans leur sous-marin. Dans le nouveau studio aquatique de Lites, à Vilvorde, de multiples scénarios prennent vie.

Par tous les temps

Inauguré le 3 avril dernier, cet immense bassin est le plus grand studio aquatique intérieur d'Europe. Pouvant contenir 6 millions de litres d'eau, il est quatre fois plus grand que ses équivalents anglais où sont tournés pas mal de blockbusters américains. Il existe des studios aquatiques extérieurs beaucoup plus grands. Mais ils ont un défaut de taille : les équipes sont dépendantes de la météo. Entièrement couvert, ce studio aquatique peut accueillir des tournages toute l'année. Avec une eau chauffée à 32°C, les acteurs et les équipes peuvent travailler beaucoup plus longtemps sans risquer de s'enrhumer. Tourner à l'intérieur permet donc de gagner de précieuses journées et ainsi de ne pas exploser le budget de la production.

...