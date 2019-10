Pierre Lagrange (GLG Partners): "J'ai pratiqué la disruption avec respect"

Le Belge Pierre Lagrange fait figure d'énergumène dans les milieux financiers londoniens. En reprenant le tailleur Huntsman, il a dépoussiéré le costume et l'a rendu à la fois sexy et viril. Il gère sa maison de confection comme son fonds spéculatif. "Je ne mets pas de gants (en velours) et je n'en attends pas davantage des autres." Un article du Financial Times.

Pierre Lagrange: "Ce que nous avons connu jusqu'à présent n'est rien en comparaison de ce qui nous attend." © Belgaimage

Peu de temps avant notre entrevue, Pierre Lagrange, qui est sans doute le financier le plus fou de la City, nous envoie un message. Il a une " idée cool " : il souhaite annuler notre rendez-vous à son club de Mayfair et le remplacer par un déjeuner chez " son " tailleur - entendez par là qu'il lui appartient littéralement. Il y a six ans, il avait surpris le monde de la mode et le secteur financier en rachetant Huntsman, la maison de confection pour hommes la plus poussiéreuse du moment. Il nous invite à passer par la salle de direction, " complètement démolie " pour une scène d'action de Kingsman 2.

...

